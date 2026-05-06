Festa all’Oratorio San Domenico Savio: tre giorni di eventi

L'Oratorio San Domenico Savio a Villadossola sarà in festa l'8, il 9 e il 10 maggio. L'8 maggio si terrà alle 21 la serata dal titolo: “L'amicizia raccontata attraverso l'eco delle campane d'inverno”.

Sabato 9 maggio alle 9 inizieranno i tornei sportivi sui campi dell'oratorio (per info 3758193725). Alle 16 letture per bambini a seguire merenda dei popoli: un gruppo di mamme preparerà specialità tipiche di tanti paesi diversi. Alle 18 Messa in Cristo Risorto e a seguire aperitivo insieme. Alle 21 Ciao Darwin edizione oratorio. Due squadre, due mondi a confronto.

Nuova generazione contro vecchia generazione. Domenica 10 maggio alle 11 sarà celebrata la Messa in Cristo Risorto. Alle 12.30 pranzo dell'amicizia. “Un momento speciale - spiegano gli organizzatori - per stare insieme”.

Il pranzo è da prenotare entro il 7 maggio per info e prenotazioni Itana: 3391289344 oppure Angela: 3491743535 offerta minima per gli adulti è 15 euro per bambini di 10 euro. Alle 16 tornei multigioco genitori contro figli, è prevista una serie di sfide divertenti e amichevoli (per info 37581193725).