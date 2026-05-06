Domodossola si illumina di rosso: venerdì 8 maggio la grande fiaccolata per i 60 anni della Croce Rossa

Domodossola si illumina di rosso: venerdì 8 maggio, la grande fiaccolata per celebrare i 60 anni dalla fondazione del comitato della Croce Rossa si concluderà in piazza Repubblica dell'Ossola dove il municipio sarà illuminato di rosso e così rimarrà sino alla fine del mese. Quello di venerdì sarà uno degli appuntamenti più suggestivi del programma di celebrazioni per il 60° anniversario del Comitato di Domodossola della Croce Rossa Italiana, una serata simbolica e aperta a tutta la cittadinanza.

Il ritrovo è fissato alle 20.30 presso la sede del Comitato Cri di Domodossola in piazzale Curotti 5, dove verranno distribuite le fiaccole con offerta libera. Da qui partirà il corteo, guidato in testa dai volontari del Comitato di Domodossola e delle unità territoriali di Baceno, Formazza, Antrona e Piedimulera, insieme ad associazioni, cittadini e studenti. L’invito è rivolto infatti anche alle scuole cittadine, per condividere un momento di forte valore educativo e civile, nel segno dei principi della Croce Rossa.

Il percorso attraverserà il centro cittadino dirigendosi verso la stazione, per poi risalire lungo corso Paolo Ferraris fino a piazza Repubblica dell’Ossola, dove il sindaco accoglierà il corteo e riceverà la bandiera della Croce Rossa Italiana. Il vessillo verrà quindi esposto sul balcone del Municipio, che sarà illuminato di rosso, offrendo un’immagine particolarmente suggestiva che unirà simbolicamente la città alla sua Croce Rossa.

Al termine della fiaccolata seguiranno i saluti istituzionali del sindaco di Domodossola Lucio Pizzi, del presidente del Comitato Cri di Domodossola Jonathan Zaccaria e delle autorità presenti, tra cui il sottosegretario alla regione Piemonte Alberto Preioni.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, è istituito il divieto di transito a tutti i veicoli lungo l’intero percorso, fino al termine dell’evento, come disposto da un’ordinanza del comandante del corpo di polizia locale. Il servizio d’ordine sarà garantito in collaborazione con le autorità competenti. La cittadinanza è invitata a prestare attenzione e a seguire le indicazioni del personale presente.