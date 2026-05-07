Vogogna, l'Unione Sportiva investe sul ricreatorio: nuovi lavori e sport in crescita

Si è tenuta ieri sera, mercoledì 6 maggio, l'assemblea dell'Unione Sportiva Vogognese, presieduta dal parroco di Vogogna don Nicola Salsa. Tra i temi all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio 2025. L'assemblea è stata anche l'occasione per mostrare i lavori di ristrutturazione del locale Ricreatorio, di cui si è fatta carico l'Unione Sportiva Vogognese, nell'ottica di salvaguardare un bene prezioso per la comunità, visto il valore polifunzionale di questo edificio , luogo di incontro ricreativo e sede per lo svolgimento di attività culturali e conferenze.

“Negli ultimi mesi – spiega don Nicola Salsa - grazie alla generosità dei vogognesi che partecipano alle iniziative proposte, è stato possibile imbiancare tutti gli ambienti del Ricreatorio e rinnovare il palco. Nelle prossime settimane partiranno i lavori per le quinte, il fondale, una nuova struttura per il sipario, le luci di scena e un nuovo impianto audio. In programma anche alcuni interventi di manutenzione in palestra. Grande soddisfazione – prosegue don Salsa - sul fronte sportivo. Le ragazze under 14 domenica parteciperanno alla fase regionale del campionato di pallavolo”.

Durante l'assemblea è stata fissata la serata per l'elezione del nuovo consiglio del biennio 2026-2028. Appuntamento mercoledì 10 giugno alle 21.00 al Ricreatorio. L'invito a partecipare è esteso a genitori, giovani e adulti che desiderano inserirsi nei progetti in cantiere. Prosegue anche la collaborazione dell'Usv con le altre realtà del paese. A giugno in particolare con l'oratorio per il Grest e con la Società Calcio per la Festa dello Sport, nell'organizzazione del torneo di beach volley.