Oltre 900mila euro al Vco per sicurezza e impianti sciistici

La Regione Piemonte ha approvato l'assegnazione di contributi per un importo complessivo di 4.484.000 euro destinati alla sicurezza delle aree sciabili e al sostegno della gestione degli impianti di risalita.

Il provvedimento assicura la copertura finanziaria di tutte le 43 istanze pervenute dai gestori operanti sull’intero arco alpino piemontese, confermando la piena operatività della programmazione regionale per la stagione 2024/2025.

"Il sistema neve piemontese è un’infrastruttura essenziale per l’economia e la tenuta sociale delle nostre valli - dichiara l’assessore regionale allo Sviluppo della Montagna e Sistema Neve Marco Gallo - Garantire piste sicure e impianti efficienti non è solo un sostegno al turismo, ma un investimento necessario per mantenere la montagna viva, abitata e competitiva. Con questo stanziamento rispondiamo alle esigenze dei 43 comprensori piemontesi che hanno richiesto il supporto della Regione: un atto che riconosce l’eccellenza internazionale delle grandi stazioni e, al contempo, il valore insostituibile dei piccoli impianti, attori determinanti per l’equilibrio e lo sviluppo delle proprie vallate".

Il sistema di finanziamento si fonda sulla legge regionale n.2 del 2009, con cui il Piemonte disciplina in modo organico la sicurezza nella pratica degli sport montani e la gestione delle aree sciabili. La norma stabilisce il principio secondo cui la garanzia di condizioni di sicurezza e il mantenimento delle infrastrutture sciistiche non sono semplici attività commerciali, ma servizi di interesse generale necessari per lo sviluppo economico e la tutela dell'incolumità pubblica nelle terre alte.

Nello specifico, la dotazione finanziaria è ripartita tra soggetti privati (4.410.000 euro) e amministrazioni pubbliche (74.200 euro) e interviene su due linee previste dalla legge: quella dedicata alla tutela della salute degli utenti, al soccorso sulle piste e all’innevamento programmato, e quella finalizzata al supporto delle spese di gestione per le microstazioni, presidi essenziali per l'economia locale.

L’architettura del provvedimento pone la massima priorità sulla prevenzione: il 90% degli stanziamenti è vincolato a interventi diretti per la sicurezza e la tenuta del manto nevoso. Il sostegno alle microstazioni garantisce invece la copertura dei costi operativi indispensabili per mantenere aperti impianti che, per molte comunità, rappresentano la principale infrastruttura di servizio e di prossimità.

La suddivisione su base provinciale dei gestori finanziati:

Verbano-Cusio-Ossola, totale €907.231

Comune di Antrona Schieranco €9.400

Devero 2.0 €13.785

Domobianca Srl €211.536

Kaleon S.P.A €38.633

Lepontina Gestioni S.R.L. €19.458

Macugnaga Trasporti E Servizi €157.631

San Domenico Ski S.R.L. €248.773

Sapori Walser Sas €18.682

V&F S.R.L. – Val Formazza €44.385

V&F S.R.L. – Piana di Vigezzo €144.946

Alessandria, totale € 6.070

Torrazza Andrea – Impianti di Caldirola €6.070

Biella, totale €227.684

Icemont S.A.S. €227.684

Cuneo, totale €1.861.652

Comune di Crissolo €19.289

Comune di Vinadio €10.017

Artesina S.P.A. €286.633

Dodonix S.R.L. €56.759

Entracque Neve S.R.L. €23.230

Frabosa Ski 2000 S.P.A. €200.401

Giusiano Massimo – Impianti di Pontechianale €26.413

Limone Impianti Funiviari E Turistici S.P.A. €551.929

Montus S.R.L. €25.434

Pigna Ski €49.750

Prato Nevoso S.P.A. €386.359

Raimondi S.R.L. €17.545

Sampeyre365 €86.333

Sci Club Alpi Marittime Entracque – Valdieri €32.522

Sciovia San Secondo S.R.L. €38.077

Sciovie Cardini S.R.L. €27.385

Valle Pesio Servizi – Chiusa Pesio €23.577

Torino, totale €768.590

Comune di Ala di Stura €2906

Comune di Ceresole Reale €10.944

Comune di Locana €6.068

Comune di Valprato Soana €15.573

Associazione Pianeta Neve €7.545

Colomion S.P.A. €106.808

Nuova 13 Laghi S.R.L. €160.843

Sciovie Usseglio S.N.C. €83.384

Sestrieres S.P.A. €317.849

Turimont S.R.L. €12.672

Valle Pesio Servizi – Pragelato €43.996

Vercelli, totale €712.970

Alpe Campo S.R.L. €23.684

Monterosa 2000 Spa €684.194

Ski Team Valsesia A.S.D. €5.093