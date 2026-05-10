Premia, spazio ai giovani: si cercano due nuovi impiegati per l'ufficio turistico

La Pro Loco di Premia apre le porte alla stagione estiva e cerca personale per l’ufficio turistico, offrendo un’opportunità di lavoro nel cuore dell’Alta Valle Antigorio. Dal 1° luglio al 31 agosto, l’associazione gestirà l’ufficio turistico di Premia e il Museo Mineralogico Don Giovanni Bonomo, mentre nei fine settimana sarà attivo anche l’ufficio di Cadarese e il Museo del Latte. Il contratto prevede un impiego part-time di 20 ore settimanali su sei giorni, con un giorno di riposo da concordare.

I profili ricercati sono due: uno studente di Premia tra i 16 e i 18 anni e una persona tra i 19 e i 30 anni, preferibilmente con attitudini nel campo turistico e comunicativo. Gli interessati possono inviare una lettera di presentazione all’indirizzo proloco.premia@gmail.com, indicando dati personali, percorso di studi, conoscenza del territorio e delle lingue, competenze informatiche e capacità relazionali. Le candidature dovranno pervenire entro il 5 giugno, mentre i colloqui si terranno nella settimana dall’8 al 13 giugno. Per informazioni è possibile contattare Michele (348 0974485) o Chiara (345 4279370).