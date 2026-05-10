Regione e Special Olympics in campo per l'inclusione delle persone con disabilità intellettiva attraverso lo sport

Promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione attiva delle persone con disabilità intellettiva attraverso lo sport. È questo l'obiettivo del protocollo d'intesa tra la Commissione Regionale Pari Opportunità e Special Olympics Italia Team Piemonte, della durata di tre anni.

Gli obiettivi

Tra le principali iniziative previste dal patto c'è l'organizzazione di eventi sportivi come tornei dedicati alle persone con disabilità intellettiva. Previsti poi progetti che utilizzano lo sport come veicolo di integrazione, oltre alla diffusione di buone pratiche.

Una firma, ha voluto l'assessore regionale alle Politiche Sociali, Maurizio Marrone, che equivale "all'assunzione di impegni". "Sono molto felice - ha proseguito -, di avere dedicato attenzione alla disabilità intellettiva: spesso in ambito sportivo la società ci ha abituato che certe barriere, legate alla disabilità motorie, siano predisposte al superamento. Meno invece per chi ha disabilità intellettiva".

"Nello sport si afferma il potenziale di ogni persona". "Lo sport - ha proseguito - è un campo essenziale per affermare il potenziale che ogni persona ha: aumenta anche l'autostima. Lo sport dimostra che le barriere possono essere, se non superate, almeno ridotte".

I commenti

"Per noi - ha chiarito Maria Rosa Porta, vicepresidente della CRPO - siglare protocolli d'intesa, che hanno reale efficacia, è essenziale. Lo sport diventa così uno strumento concreto per valorizzare le abilità ed il benessere di tutte le persone, senza esclusioni".

"Questo protocollo - ha proseguito la vicepresidente della CRPO, Patrizia Alessi - vuole allargare rete tra gli Special Olympics e le istituzioni, facilitando gli incontri e promuovendo le iniziative di sensibilizzazione, in favore della parità di opportunità".

"Il nostro impegno - ha concluso il Direttore Regionale di Special Olympics Italia Team Piemonte, Carlo Cremonte - è quello di garantire alle persone con disabilità intellettiva opportunità concrete di partecipazione, autonomia e inclusione attraverso lo sport".