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Antigorio | 09 maggio 2026, 16:05

Crodo, nuovo sportello di assistenza fiscale per i cittadini

Ci si può rivolgere per supporto nella gestione di pratiche quali dichiarazione dei redditi e molto altro

Crodo, nuovo sportello di assistenza fiscale per i cittadini

Il comune di Crodo ha attivato un nuovo sportello di assistenza fiscale (Caaf) in collaborazione con la Cgil. Si tratta di un servizio rivolto ai cittadini per offrire un supporto nella gestione delle principali pratiche fiscali e amministrative, direttamente negli uffici del comune. I cittadini saranno dunque affiancati da esperti per dichiarazione dei redditi, modello Imu/Tasi, visure catastali e ipotecarie e molti altri servizi.

Per ulteriori informazioni o fissare un appuntamento è possibile contattare il comune di Crodo al numero 0324 61003 (interni 1 e 2) o gli indirizzi servizisociali@comune.crodo.vb.it oppure protocollo@comune.crodo.vb.it.

l.b.

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