Fondazione Cariplo, approvato il bilancio 2025: oltre 187 milioni per 1.265 progetti

La Commissione Centrale di Beneficenza, organo di indirizzo di Fondazione Cariplo, ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio 2025, confermando un significativo incremento dell’attività filantropica rispetto all’anno precedente.

Nel corso del 2025, la Fondazione ha destinato complessivamente 187,2 milioni di euro a sostegno di 1.265 progetti, in crescita rispetto ai 164,5 milioni del 2024. Un impegno che si è sviluppato sempre più attraverso linee di mandato trasversali, alle quali hanno contribuito le tradizionali aree di intervento: Ambiente, Arte e Cultura, Ricerca Scientifica e Servizi alla Persona.

La linea di mandato più rilevante, "Creare valore condiviso", ha visto uno stanziamento di 68,8 milioni di euro per 567 progetti. Tra questi, iniziative legate al contrasto ai cambiamenti climatici e alla sicurezza dei territori, oltre a progetti culturali finalizzati al recupero di spazi abbandonati e alla valorizzazione del patrimonio storico-architettonico. In questo ambito rientra anche il sostegno alle 16 Fondazioni di Comunità attive in Lombardia e nelle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, con 49 contributi per oltre 25 milioni di euro.

Alla linea "Ridurre le disuguaglianze" sono stati destinati 27,9 milioni di euro per 244 progetti, tra cui interventi di housing sociale per persone fragili, iniziative di ricerca umanistica e sociale e programmi dedicati al benessere psicologico di bambini e giovani. Presenti anche azioni a favore degli anziani, dei minori non accompagnati e per il contrasto alle diverse forme di povertà.

La terza linea, "Allargare i confini", ha comportato un investimento di 18,6 milioni di euro a sostegno di 51 iniziative, tra cui progetti di ricerca sulle malattie rare, attività di cooperazione internazionale e il contributo a grandi programmi nazionali come il Fondo Repubblica Digitale e le iniziative coordinate da Acri.

Alla linea "Creare le condizioni abilitanti" sono stati destinati oltre 22,4 milioni di euro per 172 progetti, con interventi mirati a rafforzare la ricerca scientifica, innovare il welfare e sostenere la trasformazione digitale e organizzativa del terzo settore.

Il 2025 ha inoltre segnato l’avvio di nuove sfide strategiche, con programmi dedicati ai giovani Neet (ZeroNeet), all’autonomia delle persone con disabilità (Destinazione Autonomia) e al sostegno dell’infanzia (Anita – Infanzia prima), per un totale di oltre 19,3 milioni di euro.

A completare il quadro, 212 progetti per oltre 30 milioni di euro sono stati destinati al sostegno di istituzioni del territorio, confermando il ruolo centrale di Fondazione Cariplo nello sviluppo sociale, culturale ed economico delle comunità locali.