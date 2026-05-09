Croce Rossa, doppia inaugurazione al Collegio Rosmini: aperte le mostre su Dunant e il “Cuore di Porcellana” solidale FOTO

Dopo la Grande Fiaccolata di venerdì sera, sabato mattina la Croce Rossa Italiana comitato di Domodossola ha inaugurato, nella suggestiva cornice della Biblioteca Antica del Collegio Rosmini, due mostre dedicate alla storia e ai valori del volontariato.

La prima esposizione è la mostra fotografica “Dunant – Tracce di Umanità”, un percorso che racconta la nascita della Croce Rossa attraverso immagini e testimonianze, rendendo omaggio alla figura di Henry Dunant, fondatore del movimento internazionale. Accanto a questa, è stata inaugurata anche “Cuore di Porcellana”, una mostra-mercato benefica con porcellane dipinte a mano dall’artista Anna Maria De Angeli Lavrano, il cui ricavato sarà interamente devoluto alle attività del Comitato.

Attraverso le parole delle figlie, emerge il lungo cammino artistico della madre, iniziato circa quarant’anni fa con un corso di acquerello e proseguito con una scelta precisa: la pittura su porcellana, una passione nata dalla sua attrazione verso il bello a tutto tondo. Un percorso affinato con studi e corsi sempre più impegnativi a Milano, fino al conseguimento di attestati che l’hanno portata a diventare lei stessa insegnante di quest’arte delicata e raffinata. Per oltre vent’anni, infatti, Anna Maria De Angeli Lavrano ha tenuto lezioni anche a Domodossola, trasmettendo competenze e sensibilità artistica a numerosi allievi. Ora la decisione di mettere parte della sua vasta produzione a disposizione della Croce Rossa, trasformando la creatività in un gesto concreto di solidarietà. "Oggi nostra mamma vuole donare parte della sua enorme produzione artistica alla Croce Rossa – spiegano le figlie – i denari di quello che sarà acquistato saranno interamente devoluti a favore di attività care e urgenti. Con il vostro contributo farete la differenza". E già nella prima giornata numerose sono state le procellane acquistate dai visitatori.

Le mostre saranno visitabili tutti i giorni, ma intanto l’evento previsto per domenica 10 maggio in piazza Madonna della Neve, “CRI in Piazza – Giornata Internazionale”, con dimostrazioni di tecniche di rianimazione e utilizzo del Dae, è stato annullato a causa del maltempo.