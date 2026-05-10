Diocesi di Novara, incarichi per i nuovi presbiteri

Con lettere inviate alle comunità interessate, lette durante le messe vigiliari e festive di sabato e domenica 9 e 10 maggio, sono stati annunciati nuovi incarichi per i sacerdoti diocesani, tra i quali le destinazioni dei presbiteri ordinati lo scorso 18 aprile dal vescovo Franco Giulio Brambilla in cattedrale a Novara.

Don Bruno Medina ha presentato la rinuncia – per motivi di età e di salute – all’incarico di rettore del Santuario della SS Pietà e di parroco delle parrocchie di Sant’Agata e della SS. Annunciazione e San Bartolomeo di Cannobio. Ad assumere l’incarico di rettore del santuario e di parroco delle parrocchie guidate da don Medina sarà don Mauro Caglio, già parroco di Cannobio e della val Cannobina.

Per quanto riguarda i primi incarichi per i presbiteri neo ordinati, don Marco Boccoli è stato nominato vicario parrocchiale a Gozzano, dove aveva già prestato servizio nell’anno di diaconato. Don Alessandro Buffelli, ordinato presbitero lo scorso 18 aprile, è stato nominato vicario parrocchiale a Galliate. Don Michele Pastormerlo è stato nominato vicario parrocchiale a Bellinzago. Don Federico Lucchi, è stato nominato vicario parrocchiale a Trecate, dove aveva già prestato servizio nell’anno di diaconato. Don Luca Ariola è stato nominato vicario parrocchiale di Villadossola. Don Samuele Bracca, attualmente vicario parrocchiale di Cameri, è stato nominato vicario parrocchiale di Cannobio. A sostituirlo è stato nominato don Francesco David.