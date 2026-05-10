Coachellula: tanta musica e cibo a Trontano per sostenere la donazione di midollo osseo

Musica, eventi, appuntamenti glamour ed enogastronomici, e naturalmente tanta solidarietà: sabato 16 maggio, nell’area feste di Trontano, torna con la quinta edizione Coachellula, il festival organizzato dall’Associazione Donatori Ossolani Midollo Osseo (D.O.M.O.) di Domodossola. Una serata che unisce intrattenimento, musica e gastronomia, mantenendo al centro la missione dell’associazione: promuovere la cultura della donazione di midollo osseo e cellule staminali.

“Un’edizione con novità ma anche tante conferme – spiega la neopresidente Chiara Paglino – a partire dall’aperitivo, che anche quest’anno sarà il momento di apertura del festival. Dalle ore 18 proponiamo degustazioni di prodotti tipici e vini ossolani grazie alla collaborazione con realtà del territorio. È un modo per vivere la serata fin dall’inizio, con gusto e convivialità”.

Tra le conferme più attese c’è infatti la seconda edizione di “Aperitivo Degustando”, in programma dalle 18 alle 20, in collaborazione con l'Azienda Vitivinicola Edoardo Patrone, Dea Valdossola e Focacceria Doppiozero, con Dj Flavio ad accompagnare la prima parte della serata. Un’esperienza enogastronomica pensata per valorizzare sapori e produzioni locali, per la quale è gradita la prenotazione tramite link disponibile sui canali social dell’associazione.

Il festival entrerà nel vivo dalle 20.30 con la seconda edizione di X-Talent, il contest musicale nato per dare spazio ai giovani artisti. “Abbiamo selezionato sei finalisti che saliranno sul palco – prosegue Paglino – e il vincitore sarà scelto da una giuria di esperti, insieme al voto del pubblico”. In palio, per chi conquisterà il primo posto, la possibilità di registrare un singolo o una cover, con successiva pubblicazione su Spotify.

Quest’anno il contest si lega anche a una nuova collaborazione importante: il vincitore di X-Talent 2026 avrà infatti l’opportunità di aprire l’edizione 2026 dell’Open Air, organizzato dal Clan dello Sciamano, in programma sabato 25 luglio.

Coachellula non sarà però solo musica. L’area feste ospiterà diverse zone ricreative pensate per coinvolgere persone di tutte le età. Dalle 18.30 apriranno Glitter Bar, Photo Booth e Play Area, che ospiterà anche la prima edizione del torneo di calcetto D.O.M.O. (informazioni e iscrizioni al numero 328 9417476). Spazio anche alle associazioni del territorio: Arcigay, Libera e 21 Marzo proporranno una Game Station con freccette, ping pong e quiz.

Dalle 19.30 aprirà la tradizionale area ristoro, con un menù ricco e vario: salumi, panini, porchetta, hamburger, hot dog, salamelle, tagliata, friggitoria e crêpes dolci, accompagnati dal servizio bar con aperitivi, birra, cocktail e gin corner. A chiudere la serata, dalle 23.30, il Dj set by Garro e Mella.

Accanto alla festa, rimane centrale il messaggio di sensibilizzazione. Durante tutta la serata sarà presente il punto informativo Match Point D.O.M.O., dedicato all’iscrizione al registro dei donatori di midollo osseo e cellule staminali. Qui sarà possibile ricevere informazioni, confrontarsi con personale qualificato e lasciare i propri dati per essere ricontattati dal centro trasfusionale per un successivo colloquio conoscitivo. A tutti i partecipanti sarà inoltre distribuito un piccolo omaggio.

“L’obiettivo resta quello di sensibilizzare e cercare nuovi iscritti – sottolinea Paglino – siamo particolarmente orgogliosi perché una ragazza che si è iscritta lo scorso anno, appena diciottenne, tra poco donerà il proprio midollo osseo. Sarà la 26ª donatrice della nostra associazione. Considerando che la compatibilità è circa una su 100.000 persone, avere 26 donazioni nella nostra zona è una grande soddisfazione”.

Numeri che raccontano l’importanza del lavoro svolto sul territorio, ma anche la necessità di continuare. “Attualmente abbiamo circa 2000 iscritti, ma non tutti sono donatori effettivi – conclude la neopresidente – perché la donazione è possibile solo fino ai 55 anni. Per questo continuiamo a cercare nuovi donatori, anche un solo gesto può cambiare la vita di chi è in attesa”.

