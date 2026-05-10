Genova, grande sfilata dell’Adunata Alpini: forte presenza dal Vco, Massimo Andreini scorta il Labaro nazionale

Si è svolta questa mattina a Genova la grande sfilata conclusiva della 97ª Adunata nazionale degli Alpini, momento più atteso della manifestazione che ha richiamato migliaia di penne nere da tutta Italia e dall’estero.

Il corteo, partito da piazza Corvetto e snodatosi lungo le vie del centro fino a piazza della Vittoria, ha rappresentato il cuore simbolico dell’Adunata, tra fanfare, cori e gruppi storici. Una presenza particolarmente significativa è stata quella dei numerosi gruppi alpini provenienti dal Verbano Cusio Ossola, che hanno preso parte alla sfilata portando con orgoglio i colori del territorio.

Tra i momenti più rilevanti della giornata, l’apertura della sfilata con il Labaro nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini, scortato da Massimo Andreini, libero professionista di Domodossola, membro dei revisori dei conti dell’Ana nazionale.

La partecipazione ossolana all’Adunata si era già fatta sentire nei giorni precedenti anche attraverso la musica: il Coro Ana di Domodossola è stato infatti protagonista venerdì di un apprezzato concerto a Noli, in Liguria, nell’ambito delle iniziative collaterali alla manifestazione.

L’Adunata di Genova si è così confermata ancora una volta un grande momento di incontro, memoria e identità alpina, con una forte e sentita partecipazione anche dal territorio del Vco.