Controlli radar in Canton Ticino: le postazioni previste per la settimana

La Polizia cantonale e le polizie comunali ricordano che l’eccessiva velocità rappresenta una delle principali cause di incidenti stradali, spesso con conseguenze gravi o addirittura mortali.

Per questo motivo viene rinnovato l’invito a tutti i conducenti a rispettare i limiti di velocità, a tutela della propria sicurezza e di quella degli altri utenti della strada.

Nell’ambito delle attività di prevenzione e sicurezza stradale, durante la settimana 20, dall’11 al 17 maggio 2026, saranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari nelle seguenti località:

Controlli della velocità mobili

Distretto di Riviera

Polizia cantonale: Prosito

Distretto di Bellinzona

Polizia cantonale: Claro

Polizie comunali: Gudo, Bellinzona, Giubiasco, Sementina, Castione, Claro, Arbedo

Distretto di Locarno

Polizie comunali: Riazzino, Ascona, Gerra Piano, Locarno, Brissago

Distretto di Lugano

Polizia cantonale: Arogno, Orino

Polizie comunali: Banco, Caslano, Molinazzo di Monteggio, Pregassona, Lugano, Massagno, Loreto, Canobbio, Mezzovico, Cadempino, Camignolo, Agno, Bioggio, Molino Nuovo, Muzzano, Gandria

Distretto di Mendrisio

Polizia cantonale: Castel San Pietro, Capolago

Polizie comunali: Morbio Superiore, Chiasso, Mendrisio, Corteglia

Controlli della velocità semi-stazionari

Magadino, Barbengo

Da questo elenco sono esclusi i controlli effettuati con vetture civetta e con pistola laser, strumenti utilizzati esclusivamente per contrastare le infrazioni più gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale.

La misura non riguarda inoltre i controlli eseguiti sulla rete autostradale, in conformità al parere espresso dall’Ufficio federale delle strade (USTRA).

Resta comunque facoltà della sola Polizia cantonale effettuare controlli straordinari non annunciati, finalizzati a reprimere comportamenti particolarmente pericolosi e a garantire la sicurezza degli utenti della strada.

I controlli preannunciati potrebbero infine non essere effettuati per esigenze operative o problemi tecnici.