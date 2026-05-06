Eccesso di velocità, patenti ritirate in Vallese

L'eccesso di velocità ha visto ritirare o sospendere alcune patenti in Canton Vallese lo scorso aprile.

La prima ad un automobilista svizzero di 45 anni che stava percorrendo la Kantonstrasse a Visp a 114 km/h, mentre il limite di velocità è di 50 km/h. La sua patente di guida è stata immediatamente ritirata.

Un altro automobilista svizzero di 68 anni è stato fermato mentre viaggiava a 151 km/h in una zona con limite di velocità di 80 km/h sulla Furkastrasse a Niederwald. Patente di guida revocata.

Infine un automobilista portoghese di 46 anni è stato sorpreso a 75 km/h in una zona con limite di velocità di 60 km/h sulla strada Riddes-Aproz. Pochi istanti dopo, lo stesso dispositivo lo ha nuovamente sorpreso a 140 km/h mentre viaggiava nella direzione opposta. La sua patente di guida è stata immediatamente sospesa.

Le persone coinvolte sono state segnalate al Servizio di Polizia Stradale e di Navigazione e alla Procura della Repubblica, che ha avviato un'indagine.