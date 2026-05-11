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Viabilità e trasporti | 11 maggio 2026, 18:00

Un’altra estate di cantieri sui binari: nuove interruzioni tra Domodossola e Milano

Lavori di potenziamento e manutenzione sulla rete ferroviaria comporteranno sospensioni del servizio e attivazione di bus sostitutivi

Un’altra estate di cantieri sui binari: nuove interruzioni tra Domodossola e Milano

Nei mesi estivi la rete ferroviaria del Nord Italia sarà interessata da un vasto programma di lavori di potenziamento e manutenzione infrastrutturale a cura di Rfi e Ferrovienord, con importanti ricadute anche sul Verbano Cusio Ossola.

Gli interventi, necessari per l’ammodernamento della linea e il miglioramento della regolarità del servizio, comporteranno sospensioni temporanee della circolazione, riduzioni dell’offerta e l’attivazione di bus sostitutivi.

Per il territorio del Vco, le principali criticità riguardano la tratta Domodossola–Arona e successivamente Domodossola–Sesto Calende. Tra il 14 giugno e il 19 luglio la circolazione sarà sospesa tra Domodossola e Arona, mentre dal 20 al 26 luglio il blocco si estenderà fino a Sesto Calende. In entrambe le fasi sarà attivato un servizio sostitutivo su gomma tra le stazioni interessate.

Le modifiche avranno impatto anche sui collegamenti a più lunga percorrenza, in particolare lungo la direttrice Milano–Domodossola, con possibili variazioni di itinerario e rimodulazioni dell’offerta ferroviaria nei periodi di maggiore interferenza dei cantieri. In alcuni casi i viaggiatori potranno essere indirizzati su percorsi alternativi via Saronno e Malpensa, oppure su linee regionali e interscambi con altri servizi ferroviari.

Le informazioni sui cantieri programma e le soluzioni di mobilità per i viaggiatori sono disponibili su trenord.it, nella sezione dedicata ai cantieri. Sulla pagina saranno pubblicati nelle prossime settimane ulteriori aggiornamenti su itinerari alternativi in treno e bus sostitutivi.

a.f.

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