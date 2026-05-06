Autostrada A26, tutti i cantieri attivi questa settimana

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa relativa ai cantieri attivi lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Di seguito l’elenco completo delle modifiche alla viabilità per la settimana in corso.

Cantieri di chiusura in orario notturno:

Tra Arona e allacciamento A26/D08 in direzione Genova, dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di mercoledì 6 e giovedì 7 maggio. Uscita obbligatoria ad Arona e possibile rientro a Borgomanero.

Tra Casale Monferrato nord e Casale Monferrato sud dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di venerdì 8 maggio. Uscita obbligatoria a Casale Monferrato nord e possibile rientro a Casale Monferrato sud.

Tra Arona e allacciamento A26/D08 in direzione Genova, dalle 23.00 alle 6.00 nella notte di venerdì 8 maggio. Uscita obbligatoria ad Arona e possibile rientro a Borgomanero.

Cantieri di devozione di carreggiata:

Tra Borgomanero e allacciamento A26/D08 in direzione Gravellona, tra le pkm 154+700 e 158+400 in modalità permanente fino a sabato 9 maggio.

Cantieri di corsia unica permanente:

Tra Verbania e Baveno in direzione Genova, tra le pkm 193+100 e 190+800 in modalità permanente.

Tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova, tra le pkm 189+500 e 187+000 in modalità permanente fino a venerdì 8 maggio.

Tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova, tra le pkm 186+300 e 181+700 in modalità permanente fino a venerdì 8 maggio.

Tra Carpugnino e Baveno in direzione Gravellona Toce, tra le pkm 181+600 e 183+700 in modalità permanente fino a venerdì 8 maggio.

Sulla D08 Gallarate - Gattico, nell’allacciamento tra diramazione D08 provenienza Milano e l’autostrada A26 direzione Genova alla pkm 23+200, in modalità permanente.

Sulla D36 Stroppiana - Santhià, tra allacciamento D36/A4 e allacciamento D36/A26 in direzione A26 Trafori, tra le pkm 16+500 e 12+500 in modalità permanente.

Tra allacciamento D36/A4 e allacciamento D26/A26 in direzione Santhià tra le pkm 12+300 e 16+300 in modalità permanente.