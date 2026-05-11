Autovelox in Piemonte: tutte le postazioni attive fino a domenica 17 maggio

La Polizia di Stato ha diffuso il nuovo calendario settimanale dei controlli elettronici della velocità previsti sulle principali strade e autostrade italiane nell’ambito delle attività dedicate alla sicurezza stradale.

L’iniziativa rientra nel piano nazionale di prevenzione degli incidenti e punta a sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza del rispetto dei limiti di velocità, favorendo una guida più prudente e responsabile.

Di seguito sono riportate, suddivise per data e tipologia di strada, le tratte interessate dai controlli con autovelox mobili e postazioni fisse nei prossimi giorni, così da permettere agli utenti della strada di viaggiare in modo più consapevole e sicuro.

11/05/2026

Autostrada A06 Torino-Savona (CN)

Autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO)

Autostrada A32 Torino-Bardonecchia (TO)

Autostrada A33 Asti-Cuneo (CN)

Autostrada A4 Torino-Milano (NO)

Autostrada A8 (NO)

SS10 Padana Inferiore (AT)

SS20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN)

SS21 del Colle della Maddalena (CN)

SS231 di Santa Vittoria (CN)

SS28 del Colle di Nava (CN)

SS32 Ticinese (NO)

SS703 Tangenziale Est Novara (NO)

SS704 Tangenziale di Mondovì (CN)

SS758 Masserano-Mongrando (BI)

SS23 Colle Sestriere (TO)

SP12 Fondovalle Tanaro (CN)

SP229 Lago d'Orta (NO)

SP299 di Alagna (NO)

SP3 Sant'Albano Stura (CN)

SP422 di Valle Macra (CN)

SP661 delle Langhe (CN)

SP662 di Savigliano (CN)

SP702 Tangenziale Bra (CN)

SP53 San Giorgio Canavese (TO)

12/05/2026

Autostrada A06 Torino-Savona (CN)

Autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO)

Autostrada A32 Torino-Bardonecchia (TO)

Autostrada A33 Asti-Cuneo (CN)

Autostrada A21 (AL)

Autostrada A21 Torino-Piacenza (AT)

Autostrada A8 (NO)

SS20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN)

SS21 del Colle della Maddalena (CN)

SS231 di Santa Vittoria (CN)

SS28 del Colle di Nava (CN)

SS32 Ticinese (NO)

SS703 Tangenziale Est Novara (NO)

SS704 Tangenziale di Mondovì (CN)

SS758 Masserano-Mongrando (BI)

SS23 Colle Sestriere (TO)

SP12 Fondovalle Tanaro (CN)

SP229 Lago d'Orta (NO)

SP299 di Alagna (NO)

SP3 Sant'Albano Stura (CN)

SP422 di Valle Macra (CN)

SP661 delle Langhe (CN)

SP662 di Savigliano (CN)

SP702 Tangenziale Bra (CN)

SP53 San Giorgio Canavese (TO)

13/05/2026

Autostrada A06 Torino-Savona (CN)

Autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO)

Autostrada A32 Torino-Bardonecchia (TO)

Autostrada A33 Asti-Cuneo (CN)

Autostrada A4 Torino-Milano (NO)

Autostrada A21 (AL)

Autostrada A8 (NO)

SS20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN)

SS21 del Colle della Maddalena (CN)

SS231 di Santa Vittoria (CN)

SS28 del Colle di Nava (CN)

SS32 Ticinese (NO)

SS456 del Turchino (AT)

SS703 Tangenziale Est Novara (NO)

SS704 Tangenziale di Mondovì (CN)

SS758 Masserano-Mongrando (BI)

SS23 Colle Sestriere (TO)

SP12 Fondovalle Tanaro (CN)

SP229 Lago d'Orta (NO)

SP299 di Alagna (NO)

SP3 Sant'Albano Stura (CN)

SP422 di Valle Macra (CN)

SP661 delle Langhe (CN)

SP662 di Savigliano (CN)

SP702 Tangenziale Bra (CN)

SP53 San Giorgio Canavese (TO)

14/05/2026

Autostrada A06 Torino-Savona (CN)

Autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO)

Autostrada A33 Asti-Cuneo (CN)

Autostrada A4 Torino-Milano (NO)

Autostrada A8 (NO)

SS21 del Colle della Maddalena (CN)

SS231 di Santa Vittoria (CN)

SS28 del Colle di Nava (CN)

SS32 Ticinese (NO)

SS32 Torino-Bardonecchia (TO)

SS703 Tangenziale Est Novara (NO)

SS704 Tangenziale di Mondovì (CN)

SS706 Tangenziale di Asti (AT)

SS33 del Sempione (VB)

SS23 Colle Sestriere (TO)

SP12 Fondovalle Tanaro (CN)

SP229 Lago d'Orta (NO)

SP299 di Alagna (NO)

SP3 Sant'Albano Stura (CN)

SP422 di Valle Macra (CN)

SP661 delle Langhe (CN)

SP662 di Savigliano (CN)

SP702 Tangenziale Bra (CN)

SP53 San Giorgio Canavese (TO)

15/05/2026

Autostrada A06 Torino-Savona (CN)

Autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO)

Autostrada A33 Asti-Cuneo (CN)

Autostrada A4 Torino-Milano (NO)

Autostrada A8 (NO)

SS20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN)

SS21 del Colle della Maddalena (CN)

SS231 di Santa Vittoria (CN)

SS28 del Colle di Nava (CN)

SS32 Ticinese (NO)

SS32 Torino-Bardonecchia (TO)

SS456 del Turchino (AT)

SS703 Tangenziale Est Novara (NO)

SS704 Tangenziale di Mondovì (CN)

SS758 Masserano-Mongrando (BI)

SS23 Colle Sestriere (TO)

SS34 (VB)

SP12 Fondovalle Tanaro (CN)

SP229 Lago d'Orta (NO)

SP299 di Alagna (NO)

SP3 Sant'Albano Stura (CN)

SP422 di Valle Macra (CN)

SP661 delle Langhe (CN)

SP662 di Savigliano (CN)

SP702 Tangenziale Bra (CN)

SP53 San Giorgio Canavese (TO)

16/05/2026

Autostrada A06 Torino-Savona (CN)

Autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO)

Autostrada A32 Torino-Bardonecchia (TO)

Autostrada A33 Asti-Cuneo (CN)

Autostrada A21 (AL)

Autostrada A8 (NO)

SS20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN)

SS21 del Colle della Maddalena (CN)

SS231 di Santa Vittoria (CN)

SS231 di Santa Vittoria (AT)

SS28 del Colle di Nava (CN)

SS32 Ticinese (NO)

SS703 Tangenziale Est Novara (NO)

SS704 Tangenziale di Mondovì (CN)

SS758 Masserano-Mongrando (BI)

SS23 Colle Sestriere (TO)

SP12 Fondovalle Tanaro (CN)

SP142 del Biellese (NO)

SP229 Lago d'Orta (NO)

SP230 di Massazza (VC)

SP3 Sant'Albano Stura (CN)

SP422 di Valle Macra (CN)

SP661 delle Langhe (CN)

SP662 di Savigliano (CN)

SP702 Tangenziale Bra (CN)

SP53 San Giorgio Canavese (TO)

17/05/2026

Autostrada A06 Torino-Savona (CN)

Autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO)

Autostrada A32 Torino-Bardonecchia (TO)

Autostrada A33 Asti-Cuneo (CN)

Autostrada A8 (NO)

SS20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN)

SS21 del Colle della Maddalena (CN)

SS231 di Santa Vittoria (CN)

SS28 del Colle di Nava (CN)

SS32 Ticinese (NO)

SS703 Tangenziale Est Novara (NO)

SS704 Tangenziale di Mondovì (CN)

SS706 Tangenziale di Asti (AT)

SS758 Masserano-Mongrando (BI)

SS33 del Sempione (VB)

SS23 Colle Sestriere (TO)

SP12 Fondovalle Tanaro (CN)

SP229 Lago d'Orta (NO)

SP299 di Alagna (NO)

SP3 Sant'Albano Stura (CN)

SP422 di Valle Macra (CN)

SP661 delle Langhe (CN)

SP662 di Savigliano (CN)

SP702 Tangenziale Bra (CN)

SP53 San Giorgio Canavese (TO)