Domodossola, tre giorni di cantieri e viabilità modificata

Nuove modifiche alla viabilità a Domodossola per consentire alcuni interventi di rifacimento della pavimentazione in asfalto in diverse zone della città. Il Comune ha comunicato una serie di provvedimenti temporanei che interesseranno via Mizzoccola, via Trabucchi, via Bonomelli e corso Moneta tra martedì 12 e giovedì 14 maggio.

Il primo intervento è previsto nella serata di martedì 12 maggio. Dalle ore 20 fino al termine dei lavori sarà sospesa temporaneamente la circolazione in via Mizzoccola, nel tratto compreso tra la rotatoria Avis e l’intersezione con via Bonomelli. Per le auto private sarà comunque consentito il transito da via Bonomelli in direzione via Trabucchi, mentre i mezzi pesanti dovranno seguire la direzione obbligatoria verso via Cavalier Vittorio Veneto per raggiungere via Piave.

Le modifiche proseguiranno anche mercoledì 13 maggio, sempre a partire dalle 20. Oltre alla nuova sospensione della circolazione in via Mizzoccola nel tratto tra la rotatoria Avis e via Bonomelli, sarà chiuso temporaneamente anche il tratto finale di via Bonomelli. Anche in questo caso i mezzi pesanti saranno deviati verso via Cavalier Vittorio Veneto in direzione via Piave.

Ulteriori lavori di asfaltatura interesseranno infine corso Moneta. Dalle ore 13 di mercoledì 13 maggio fino al termine degli interventi, e anche nella giornata di giovedì 14 maggio, sarà sospesa temporaneamente la circolazione nel tratto compreso tra corso Ferraris e via Gramsci.