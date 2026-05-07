La rinnovata piazza Cortesia riaperta al traffico

È stata ufficialmente riaperta al traffico oggi - giovedì 7 maggio - la rinnovata piazza Cortesia a Domodossola. La piazza è stata oggetto, negli ultimi mesi, di importanti lavori di riqualificazione, che vanno così a completare il nuovo volto dell’intero centro storico della città. Gli interventi hanno preso il via negli ultimi mesi del 2025 con la posa delle nuove reti di acquedotto e gas. Dopo qualche mese di stop per la stagione invernale, dalla fine di febbraio ha preso il via il secondo lotto di lavori, che hanno riguardato in particolare il rifacimento della pavimentazione di piazza Cortesia e dell’ultimo tratto di via Binda. La piazza ha dunque assunto una nuova veste con il nuovo pavé, pavimentazione dei marciapiedi, alberi e panchine. La viabilità è stata quindi completamente ripristinata.