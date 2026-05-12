L'Ossola sul podio internazionale: Alessia Pozzi bronzo mondiale, Christian Suini vola agli Europei

Due giovanissimi ossolani stanno portando alto il nome dell’Ossola e della loro scuola - l’IIS Marconi Galletti Einaudi di Domodossola - nel panorama sportivo nazionale e internazionale. Si tratta di Alessia Pozzi e Christian Suini, entrambi allievi dell’istituto domese, che negli scorsi giorni sono stati protagonisti di importanti gare di corsa in montagna.

Alessia Pozzi, ex alunna della classe 5CBS, ha ottenuto il terso posto ai campionati mondiali giovanili di skyrunning disputati in Croazia. Un risultato di altissimo livello che premia anni di impegno, sacrificio e passione sportiva. “Il traguardo raggiunto da Alessia - fanno sapere dal Marconi Galletti Einaudi - rappresenta non solo un successo personale, ma anche un esempio concreto di determinazione e costanza per tutti gli studenti della nostra scuola. Arrivare sul podio mondiale significa confrontarsi con atleti provenienti da tutto il mondo e riuscire a distinguersi ai massimi livelli della competizione”.

Christian Suini, attuale studente della classe 5ELA, è stato protagonista di campionati italiani di corsa in montagna disputati a Ravello, in provincia di Cuneo. Suini ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria junior e ottenendo così la convocazione ufficiale per i campionati europei che si terranno in Slovenia. “Una soddisfazione enorme - si legge ancora nella nota dell’istituto domese - per Christian, per la sua famiglia, per la società Sport Project Vco e per tutta la comunità scolastica del Marconi Galletti Einaudi, che segue con entusiasmo il percorso dei propri studenti anche al di fuori delle aule scolastiche. Segnaliamo anche l’ottimo risultato di Filippo Piumarta (5ELA) 7° posto al Campionato Italiano”.

“Questi risultati - sottolinea la scuola - testimoniano come studio e sport possano procedere insieme, contribuendo alla crescita personale dei ragazzi attraverso valori fondamentali come disciplina, spirito di sacrificio, rispetto e capacità di affrontare le sfide. L’IIS Marconi Galletti Einaudi si congratula con Alessia e Christian per i prestigiosi traguardi raggiunti e augura loro un futuro ricco di ulteriori soddisfazioni, sportive e personali”.