Caddese, buoni piazzamenti per i giovani atleti al Trofeo di Almese

Una vittoria e altri ottimi piazzamenti per i giovani atleti della Caddese al “Trofeo del Ramüse ‘d Franco Miceli” di Almese. Alyssa Brizio si aggiudica il primo gradino del podio nella prova valevole come campionato regionale Allieve con una gara gestita con intelligenza e chiusa con una progressione impressionante.

Ottimo risultato anche per Andrea Fontana che nella categoria Cadetti si classifica quinto, a pochi secondi dal secondo posto. Nella stessa categoria, bel 14° posto per Daniele Badini, al primo anno nella categoria e già competitivo. Tra le ragazze, Lucrezia Cameroni conquista la top 10 con un decimo posto al termine di una gara combattuta e di alto livello tecnico. Livello tecnico altissimo anche nella categoria ragazzi in cui Martino Aleotti conquista un meritato 15^ posto. Infine, negli esordienti, un ottimo settimo e ottavo posto per i giovanissimi Matteo Fontana e Adriano Runci.