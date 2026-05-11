Ciclismo, Milani terzo al Trofeo Città di Gattinara

Terzo posto per Tommaso Milani nel trofeo Città di Gattinara. L’esordiente (2° anno) del Pedale Ossolano è arrivato in volata alle spalle del vincitore Fabio Pisarra (Prealpino) e di Jacopo Altare ( Vigor Cycling Team). Oltre al terzo posto di Milani, il Pedale ha piazzato al 14° Didier Deini, al 19° Riccardo Boldini a al 23° Matteo Onesto.

Piazzamento in gruppo per Nikolas Pioletti ‘vittima’ di un guasto meccanico sull'ultima salita.

Sempre a Gattinara, tra gli Allievi, ottavo posto per Vittorio La Fata e nono per Gabriele Ponti, poi 21° Gioele Loggia , 30° Christian Colombo, 40° Denis Zaretti , 43° David Zingaro e 44° Alessandro Cheula.