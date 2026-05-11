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Sport | 11 maggio 2026, 14:11

Ciclismo, Milani terzo al Trofeo Città di Gattinara

Allievi ed esordienti del Pedale Ossolano erano impegnati domenica in terra vercellese

Tommaso Milani (Pedale Ossolano)

Tommaso Milani (Pedale Ossolano)

Terzo posto per Tommaso Milani nel trofeo Città di Gattinara. L’esordiente (2° anno) del Pedale Ossolano  è arrivato in volata alle spalle del vincitore Fabio Pisarra (Prealpino) e di Jacopo Altare ( Vigor Cycling Team). Oltre al terzo posto di Milani, il Pedale ha piazzato al 14° Didier Deini, al 19° Riccardo Boldini a al 23° Matteo Onesto.

Piazzamento in gruppo per Nikolas Pioletti ‘vittima’ di un guasto meccanico sull'ultima salita.

Sempre a Gattinara, tra gli Allievi, ottavo posto per Vittorio La Fata e nono per Gabriele Ponti, poi 21° Gioele Loggia , 30° Christian Colombo, 40° Denis Zaretti , 43° David Zingaro e 44° Alessandro Cheula.

re.ba.

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