Slalom dell’Ossola, tutto pronto per il grande weekend dei motori

Il countdown è ufficialmente iniziato. Il territorio ossolano si prepara a vivere una lunga estate all’insegna dei motori con il primo grande appuntamento stagionale rappresentato dalla seconda edizione dello Slalom dell’Ossola, evento che animerà il weekend del 16 e 17 maggio sulle strade di Domodossola.

La manifestazione, organizzata e promossa dall’Automobile Club Verbano Cusio Ossola, si conferma uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati della disciplina, rappresentando anche un importante banco di prova in vista del Rally Valli Ossolane, in programma sabato 13 e domenica 14 giugno sempre a Domodossola.

Le iscrizioni stanno continuando ad arrivare numerose e resteranno aperte fino alle ore 16 di lunedì 11 maggio, permettendo così a piloti e team di formalizzare la propria partecipazione ad una gara che punta a consolidare il proprio ruolo nel panorama motoristico nazionale.

Tra le principali novità dell’edizione 2026 spicca il trasferimento del quartier generale da Trontano a Domobianca 365, scelta che contribuirà a valorizzare ulteriormente il contesto della manifestazione. Cambia anche il tracciato di gara: il percorso, lungo tre chilometri e settecento metri, partirà da Vallesone per concludersi a Lusentino, offrendo ai concorrenti una sfida tecnica e spettacolare.

Il programma entrerà nel vivo già nella giornata di sabato 16 maggio con le verifiche tecniche e sportive, che proseguiranno anche nella mattinata di domenica 17 maggio presso il “Lusebar” e il “Parcheggio Sciovie”. La gara scatterà ufficialmente domenica alle ore 10:30 con la ricognizione del percorso, seguita dalle manche competitive.

Inserito nel calendario nazionale ACI Sport, lo Slalom dell’Ossola si prepara dunque a richiamare protagonisti provenienti da tutta Italia, regalando al pubblico un fine settimana di adrenalina e spettacolo tra le montagne ossolane.

Per ulteriori informazioni e per consultare il programma dettagliato della manifestazione è possibile visitare il sito ufficiale www.slalomdellossola.it.