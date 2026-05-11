Sempione 82 protagonista ai Regionali paralimpici di Novara

È stato il rinnovato Campo Gorla ad ospitare sabato 9 maggio i Campionati regionali di atletica leggera Fispes e Fisdir, manifestazione che ha visto protagonista anche il G.s.h. Sempione 82 con ben sedici atleti impegnati tra pista e pedane.

Una giornata di sport e sole che ha regalato numerosi risultati di rilievo agli atleti della società, impegnati sia nelle competizioni Fispes sia in quelle dedicate alla disabilità intellettivo-relazionale.

Tra gli atleti affiliati Fispes, al debutto stagionale, Emanuele Ruta ha conquistato il titolo regionale nel lancio del disco F33. Buone indicazioni anche per Mario Perez, categoria F53, impegnato nel lancio del disco e del giavellotto.

Importante test in vista degli impegni internazionali per Laura Morato, categoria T54, che ha gareggiato sui 100, 200 e 400 metri alla vigilia dell’esordio in maglia azzurra al WPA Grand Prix di Nottwil.

Doppia prova anche per Nicholas Zani, categoria T33, impegnato nei 100 e negli 800 metri dopo alcune modifiche alla carrozzina da corsa.

Ottimi risultati per il gravellonese Stefano Morandi, primo di categoria nel salto in lungo e nel getto del peso, mentre il quindicenne Martin Kuutio ha conquistato il primo posto nel lancio del giavellotto e il secondo nei 100 metri.

Grande prestazione anche per il nuovo ingresso in squadra Edoardo Cavallero, classe 2005, vincitore dei 100 e 200 metri T37 e autore del nuovo record italiano dei 200 metri con il tempo di 25”17.

Due titoli regionali anche per Andrea Terraneo, tornato alle gare dopo una stagione di stop e impegnato sui 100 e 200 metri, mentre Emanuele Muratorio si è laureato campione regionale nei 100 metri T38.

Nelle gare dedicate alla disabilità intellettivo-relazionale, il Sempione 82 ha schierato sette atleti. Samuel Bionda ha vinto la propria batteria dei 50 metri ed è arrivato secondo nei 300 metri, mentre Matteo Beltrami ha chiuso i 50 metri in 9”73, conquistando il primo posto nella sua batteria.

Secondo posto nei 50 metri per Doriano Preioni. Debutto sugli 80 metri per Micol Dughera, vincitrice della propria serie e seconda nel lancio del vortex. Seconda posizione nelle rispettive batterie degli 80 metri anche per Andrea Corsini e Andrea Pellanda.

Prezioso, come sempre, il contributo dei volontari presenti a Novara: Rosario Petrulli, Ezio Lucio, Lorenzo Saccà, Giovanni Zaretti, Flavio Ranghino, Giuliana Gullì, Barbara Saccà ed Elisabetta Saccà.

I prossimi appuntamenti per alcuni atleti del Sempione 82 saranno il Grand Prix di Nottwil, i Campionati Italiani Promozionali Fisdir di Abano Terme, il Golden Gala di Roma e la prima prova del Cds Fispes di Giussano.

La società ha inoltre voluto ricordare il sostegno di Fondazione Luigi Orrigoni-Tigros, Vinavil, Andrea Laurini Private Banker e Samlor Engineering, dedicando un pensiero alla recente scomparsa del titolare Samuele Peverini, da anni vicino alla squadra e alle sue attività.