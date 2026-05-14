Manovre salvavita e prevenzione cardiaca: incontro a Domodossola

Sapere come intervenire nei primi minuti di un’emergenza può significare salvare una vita. È da questa consapevolezza che nasce il convegno “L’arresto cardiaco: le manovre salvavita”, appuntamento dedicato alla prevenzione e alla diffusione delle tecniche di primo soccorso, in programma venerdì 15 maggio alle ore 16.00 presso l’Auditorium del Collegio Mellerio Rosmini, in via Antonio Rosmini 24 a Domodossola.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Nuovo Mosaico insieme alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Domodossola, rientra nel calendario ufficiale degli eventi promossi per il 60° anniversario della fondazione del Comitato Cri di Domodossola (1966-2026).

«L’iniziativa è partita dall’Associazione Nuovo Mosaico ed è stata fortemente voluta dal professor Sgro e dal dottor Comaita. La Croce Rossa ha subito sposato il progetto, inserendolo nel calendario delle celebrazioni perché pienamente coerente con i propri obiettivi e soprattutto con la volontà di fare divulgazione sulle manovre rianimatorie e salvavita», sottolinea Jonathan Zaccaria, presidente del Comitato Cri di Domodossola.

Il convegno si svolge con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia del Verbano Cusio Ossola, Città di Domodossola, Pro Loco Domodossola e Asl Vco

Tra i partner coinvolti figurano inoltre il Centro Servizi per il Territorio (Novara-VCO), la Fondazione Centro Accoglienza Anziani Onlus di Lonate Pozzolo, SportNelCuore Sogno, Tan– Totale Autocontrollo del Neonato Piemonte, Pediacoop Società Cooperativa e H24 Group.

A coordinare i lavori saranno il prof. Mario Sgro e il dr. Fabrizio Comaita. L’introduzione sarà affidata al dr. Francesco Roscio, mentre la moderazione dell’incontro sarà curata dalla d.ssa Daniela Kozel.

I relatori e gli interventi

Nel corso del pomeriggio interverranno specialisti ed esperti del settore sanitario e dell’emergenza:

dr. Alessandro Lupi – “L’arresto cardiaco: cause e prevenzione” ; dr. Andrea Audo – “La rianimazione cardiopolmonare avanzata intraospedaliera e supporti di circolo” ; dr. Giulio Clerici – “Defibrillatore e sport: un nuovo concetto che fa discutere” ; dr. Fabrizio Lodo – “Dalla chiamata all’azione: la catena della sopravvivenza” ; Istruttori della Croce Rossa Italiana di Domodossola – contributo pratico e divulgativo sulle manovre rianimatorie e salvavita

L’incontro vuole essere un momento di approfondimento aperto a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della rapidità d’intervento in caso di arresto cardiaco, diffondendo conoscenze e gesti fondamentali che possono davvero fare la differenza.

Informazioni

Per maggiori informazioni: 379 1942157 (ore pomeridiane)

Sito web: www.cridomodossola.it