La Cina vista da Renzo Petterino a La Cinefoto di Domodossola

Gradito ritorno venerdì 8 maggio a La Cinefoto di Domodossola dove interverrà Renzo Petterino, apprezzato fotografo e presidente dell'Associazione Culturale Officina Fotografica di Gattinara. Petterino proporrà un affascinante viaggio fotografico in Cina, con un progetto su una realtà che lo stesso autore definisce "Un antico futuro". ‘’Siamo sicuri che i nostri corsisti che vorranno partecipare alla serata trarranno grossi spunti e un valido insegnamento dalla visione delle immagini di Renzo’’ dicono a La Cinefoto. L’appuntamento è alle ore 21 nella sede dell’associazione.
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