Mostre e dimostrazioni pratiche per il weekend della Croce Rossa a Domodossola

Prosegue a Domodossola il programma di iniziative per il 60° anniversario del Comitato della Croce Rossa Italiana: sabato 9 maggio alle 11.00 presso la Biblioteca Antica del Collegio Rosmini, è in programma infatti l’inaugurazione di due mostre. La prima è la mostra fotografica “Dunant – Tracce di Umanità”, dedicata alla storia della Croce Rossa e alla figura di Henry Dunant, fondatore del movimento. Accanto a questa sarà inaugurata anche la mostra “Cuore di Porcellana”, che includerà un mercato benefico di porcellane dipinte a mano dall’artista Anna Maria De Angeli Lavrano, con finalità solidali.

Sempre nella giornata di sabato, in piazza Madonna della Neve, sarà presente anche uno stand di Croce Rossa e Pro Loco di Montecrestese per la vendita di pane nero di segale, cotto nei forni comunitari.

Il weekend si concluderà domenica 10 maggio alle 10.00, sempre in piazza Madonna della Neve e meteo permettendo, con l’iniziativa “Cri in Piazza – Giornata Internazionale”, organizzata in occasione della Giornata Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

L’appuntamento porterà nel cuore della città i valori dell’associazione e l’impegno quotidiano dei volontari, con la possibilità per i cittadini di assistere a dimostrazioni di utilizzo del Dae e di tecniche di rianimazione, momenti utili anche per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e dell’intervento tempestivo in caso di emergenza.