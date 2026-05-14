Rally Valli Ossolane, aperte le iscrizioni alla 62ª edizione

Si sono aperte ufficialmente oggi le iscrizioni al 62° Rally Valli Ossolane, appuntamento organizzato da New Turbomark Rally Team e valido come secondo round del Campionato Italiano Rally Challenger.
La competizione, tra gli eventi motoristici più attesi del territorio, tornerà ad animare la provincia del Verbano Cusio Ossola nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 giugno, con un percorso che attraverserà alcune delle prove speciali più iconiche dell’Ossola. Le adesioni resteranno aperte fino a venerdì 5 giugno.
La gara entrerà nel vivo sabato 13 giugno con la partenza ufficiale da Piazza IV Novembre a Baveno alle ore 16:01. Dopo il primo passaggio sulla prova “Baveno-Stresa” alle 16:09 e sulla “Crodo” alle 17:37, gli equipaggi raggiungeranno il riordino serale di Domodossola alle 18:22, prima dell’assistenza prevista nella Zona Industriale di Piedimulera alle 20:53.
La sfida proseguirà in notturna con il secondo passaggio sulla “Crodo”, in programma alle 22:02, seguito dal riordinamento notturno a Domodossola dalle 22:47.
Domenica 14 giugno i motori torneranno ad accendersi alle 7:31 con la ripartenza da Domodossola. Gli equipaggi affronteranno quindi le prove speciali “Fomarco” alle 8:37, “Cannobina” alle 9:55 e la spettacolare “Zinox Laser - Druogno” alle 10:34. Dopo il riordino di Malesco alle 10:49 e l’assistenza di Piedimulera alle 12:14, il rally entrerà nella sua fase decisiva.
Nel pomeriggio spazio infatti all’ultimo giro di prove con il secondo passaggio su “Fomarco” alle 12:59, “Cannobina” alle 14:17 e la conclusiva “DomoBianca365” alle 15:16, che potrebbe risultare decisiva per la classifica finale. L’ultimo riordino è previsto a Lusentino alle 15:30.
L’arrivo finale del 62° Rally Valli Ossolane, con premiazioni e parco chiuso, è fissato alle ore 17:48 in Piazza Santa Maria della Neve a Domodossola.