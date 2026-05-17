Trontano celebra Santa Rita al Croppo con messa, processione e benedizione delle rose

Festa in onore di Santa Rita alla cappella della Madonna degli scalpellini al Croppo di Trontano. Un appuntamento sempre molto seguito dai fedeli. Venerdì 22 maggio. alle 20.30 sarà celebrata la messa dal parroco don Paolo Cavagna seguiranno la benedizione delle rose e la processione.

Al termine ci sarà il bacio della reliquia. Coloro che hanno rose in abbondanza nei propri giardini sono invitate a portarne qualcuna in più, in modo che tutti possano tornare a casa con una rosa benedetta. Anche quest'anno un gruppo di fedeli di Beura arriverà al Croppo a piedi in processione lungo la Provinciale pregando e portando un mazzetto di rose per la benedizione.