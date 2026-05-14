Mergozzo, concerto corale al chiostro con il “Freiburger Domkapelle”

Un appuntamento di musica sacra nel cuore di Mergozzo. Venerdì 15 maggio alle 21, nel chiostro della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, si terrà il concerto corale a ingresso libero dal titolo “Dalla croce alla resurrezione”.
Protagonista della serata sarà il coro “Freiburger Domkapelle”, diretto dal maestro Andreas Molder, formazione di riferimento della tradizione corale tedesca. Il programma musicale propone un percorso attraverso secoli di musica sacra, con brani di Giovanni Pierluigi da Palestrina, Andrea Gabrieli, Joseph Rheinberger, Heinrich Schütz, Anton Bruckner e Maurice Duruflé.