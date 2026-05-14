“La maschera del sorriso”, Anffas Vco porta in scena il nuovo spettacolo teatrale

Prosegue il percorso teatrale di Anffas Vco, un progetto ormai consolidato negli anni grazie al lavoro dei volontari e al supporto di professionisti che accompagnano con continuità un’esperienza inclusiva e creativa.

L’appuntamento conclusivo del laboratorio è fissato per domenica 17 maggio alle ore 15 agli impianti sportivi di Masera, dove andrà in scena il nuovo spettacolo “La maschera del sorriso”, un viaggio fantastico alla ricerca della felicità dimenticata.

Lo spettacolo è stato realizzato anche in dolce memoria di Chiara Gavinelli, figura molto vicina all’associazione e ai ragazzi, ricordata per la sua gioia e il suo sorriso. Il tema centrale della rappresentazione è proprio la ricerca della felicità anche nei momenti di difficoltà, affrontato attraverso una storia che unisce fantasia, emozione e condivisione.

“Vediamo nei ragazzi effetti molto positivi: è un’attività che vivono con entusiasmo e partecipazione – racconta la presidente di Anffas Vco Lina Bianchi –. Il teatro rappresenta per loro un’occasione preziosa per acquisire fiducia in sé stessi, esprimere creatività ed emozioni e vivere un’esperienza di relazione e divertimento”.

Il laboratorio teatrale si svolge ogni giovedì pomeriggio nella sede dell’associazione e coinvolge i partecipanti in un percorso iniziato a ottobre e culminato, come ogni anno, nello spettacolo finale.

La regia e la sceneggiatura sono curate da Gabriele Vincis, con l’aiuto regia e la gestione di Giovanna Zavettieri. Il progetto è coordinato da Noemi Pasini insieme alle volontarie Nina, Tiziana, Maria, Wanda e Francesco.

Il pomeriggio sarà arricchito anche da momenti di danza e musica: un’esibizione di yoga a cura di Margherita Bonzani, una performance di danza Step Up con Greta Blardone, oltre alle canzoni del gruppo volontari del venerdì. A seguire, merenda offerta dall’oratorio di Masera e dal gruppo Mercoledì Insieme. L’ingresso sarà libero e aperto a tutti.