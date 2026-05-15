Domenica 17 maggio il Memorial Azzurra Pedroli

Saranno oltre duecento gli atleti che domenica 17 maggio prenderanno parte alla 9ª edizione del Trofeo Città di Domodossola – Centro Commerciale Sempione di ciclismo, valida anche come 3° Memorial Azzurra Pedroli.

L’evento è organizzato dall’Ossola Cycling Team e i partecipanti arriveranno da Piemonte e Lombardia, con la presenza anche di atleti provenienti dall’estero.

"Ringraziamo la direttrice del centro commerciale Cristina Salina che ormai da nove anni crede nel nostro progetto sportivo, arrivato oggi alla nona edizione - sottolinea Max Fiumanò, manager dell’Ossola Cycling Team - Ma vogliamo ricordare anche con tantissimo affetto Azzurra, che lavorava all’interno del Centro Commerciale Sempione, all’Angolo del Centro di Massimo Trischetti: Azzurra regalava sorrisi e solarità a tutti i clienti".

Il percorso prevede tre giri da 25 chilometri, per un totale di 75 km, attraversando diversi centri ossolani: Cosasca, Beura, Prata, Vogogna, con inversione al ponte delle Masone e passaggio sul rettilineo di Pallanzeno, quindi Villadossola e rientro su Domodossola.

Il ritrovo è fissato alle 7.30 presso il Centro Commerciale Sempione. La prima partenza è prevista alle 9.50 per le categorie Junior e Senior A/B, Veterani A/B e Debuttanti, mentre la seconda scatterà alle 10.00 per Gentleman A/B, Supergentleman A/B e Donne. La quota di iscrizione è di 18 euro.

Le premiazioni si terranno sempre presso il Centro Commerciale, circa mezz’ora dopo il termine della gara.

"Ringraziamo tutti gli sponsor che ogni anno contribuiscono alla riuscita della manifestazione - aggiunge Fiumanò, che rivolge anche un appello alla cittadinanza - Chiediamo tolleranza da parte dei residenti, visto gli ultimi fatti avvenuti recentemente". Un invito alla collaborazione per garantire lo svolgimento in sicurezza della competizione e permettere alla città di vivere un evento sportivo di rilievo, capace di portare movimento e visibilità all’intero territorio.

