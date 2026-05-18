"La famiglia oggi": a Domodossola si è parlato di genitorialità

Si è tenuto venerdì 15 maggio all'Itis Marconi Galletti Einaudi di Domodossola il convegno "La famiglia oggi", organizzato dal Kiwanis Club Domodossola in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia. Sei relatori: il parroco don Vincenzo Barone, l'assessore comunale Gianluca Iervasi, il Chair Kiwanis Modesto Lanci, la presidente Moviment Famiglie Adhd Vco Cinzia Conti, la pedagogista Michela Zanetta, e il “padrone di casa”, il dirigente scolastico dell’istituto Gaudenzio D’Andrea. Genitorialità, bullismo, Adhd e il rapporto tra scuola e famiglie alcuni dei temi toccati davanti a una folta platea di studenti.