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Domodossola | 18 maggio 2026, 15:23

"La famiglia oggi": a Domodossola si è parlato di genitorialità

Il 15 maggio al Marconi Galletti Einaudi si è tenuto il convegno promosso dal Kiwanis Club cittadino

&quot;La famiglia oggi&quot;: a Domodossola si è parlato di genitorialità

Si è tenuto venerdì 15 maggio all'Itis Marconi Galletti Einaudi di Domodossola il convegno "La famiglia oggi", organizzato dal Kiwanis Club Domodossola in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia. Sei relatori: il parroco don Vincenzo Barone, l'assessore comunale Gianluca Iervasi, il Chair Kiwanis Modesto Lanci, la presidente Moviment Famiglie Adhd Vco Cinzia Conti, la pedagogista Michela Zanetta, e il “padrone di casa”, il dirigente scolastico dell’istituto Gaudenzio D’Andrea. Genitorialità, bullismo, Adhd e il rapporto tra scuola e famiglie alcuni dei temi toccati davanti a una folta platea di studenti. 

l.b.

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