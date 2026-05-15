Croce Rossa, un nuovo fine settimana di eventi per il 60° anniversario

Proseguono le celebrazioni per il 60° anniversario della Croce Rossa di Domodossola. Nel fine settimana, sabato 16 e domenica 17 maggio, riaprono le mostre allestite al Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola: “Cuore di Porcellana” e “Dunant – Tracce di Umanità”.

La mostra-mercato benefica “Cuore di Porcellana” mette in vetrina una selezione di porcellane dipinte a mano dall’artista Anna Maria De Angeli Lavrano, che ha scelto di donare parte della propria produzione artistica per sostenere concretamente le attività della Croce Rossa. Il ricavato delle vendite sarà infatti interamente devoluto alle iniziative del Comitato di Domodossola. La mostra fotografica “Dunant – Tracce di Umanità”, è invece dedicata alla storia della Croce Rossa e alla figura di Henry Dunant, fondatore del movimento internazionale. Le due mostre saranno aperte al pubblico sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Nel fine settimana del 16 e 17 maggio, inoltre, in piazza Madonna della Neve tornerà lo stand di Croce Rossa allestito in collaborazione con la Pro Loco di Trontano: saranno venduti pane nero di segale e dolci antichi, cotti nel forno di Ventriago. Sono invece aperte le prenotazioni per partecipare all’apericena benefico in programma giovedì 21 maggio alle 18.00 presso il ristorante didattico Inizio del Collegio Rosmini, accompagnata dalla musica del quartetto di saxofoni Sus4tet. L’offerta minima, destinata alla Croce Rossa, è di 45 euro. È obbligatoria la prenotazione contattando i numeri 0324 242614 (ufficio Cri Domodossola), 333 4501774 (Filippo), 333 4619889 (Jolanda) o 328 7350571 (Erica).