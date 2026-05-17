Domodossola, torna la Bud & Terence Fest

La passione per Bud Spencer e Terence Hill continua a unire generazioni e ad attirare pubblico da tutta Italia e non solo. Sabato 30 e domenica 31 maggio La Prateria di Domodossola ospiterà una nuova edizione della Bud & Terence Fest, la manifestazione dedicata al celebre duo cinematografico che negli anni è riuscita a trasformarsi da semplice ritrovo di appassionati a evento sempre più partecipato e atteso.

A raccontare il percorso della festa è l’organizzatore Maurizio Mazzurri, ideatore dell’iniziativa, che ricorda come all’inizio il progetto fosse stato accolto con parecchio scetticismo. "Quando parlavo di questa idea molti sorridevano e dicevano che sarebbero arrivati soltanto pochi appassionati di Bud Spencer e Terence Hill. In realtà abbiamo scoperto che i fan sono tantissimi, ovunque, e anno dopo anno la festa è cresciuta sempre di più".

Secondo Mazzurri, uno degli aspetti più belli della manifestazione è il coinvolgimento spontaneo delle persone. "Ovunque vado a proporre la festa, anche solo per lasciare un volantino, trovo sempre qualcuno disposto a dare una mano. C’è chi offre collaborazione, chi si mette a disposizione per aiutare nell’organizzazione o durante le giornate dell’evento. Questo fa sì che la Bud & Terence Fest non sia più soltanto la mia idea, ma una festa sentita da tutti".

Ed è proprio questo spirito collettivo, spiega l’organizzatore, ad aver trasformato l’evento in un appuntamento fisso. "Vedere che le persone aspettano la festa e hanno voglia di partecipare mi rende davvero felice, soprattutto pensando che agli inizi molti non credevano nel progetto".

Anche l’edizione 2026 porterà diverse novità. Tra gli ospiti più attesi ci saranno Gigi e Andrea, protagonisti dello spettacolo conclusivo di domenica sera. "Sono artisti che richiamano immediatamente quell’atmosfera anni Settanta e Ottanta che appartiene anche ai film di Bud Spencer e Terence Hill. Andrea, inoltre, ha lavorato con Terence Hill in Don Matteo ed è un grande appassionato del loro mondo".

Tra le novità più particolari ci sarà anche la proiezione in anteprima di un docufilm dedicato all’universo Bud & Terence, proposta per la prima volta durante la manifestazione. Non mancheranno poi gli ospiti legati direttamente ai film, come Ottaviano Dell’Acqua, stuntman storico del duo, Maurizio Tori alias Pider del film “Bomber” e Gysi, il celebre sosia di Bud Spencer arrivato dalla Germania.

Grande curiosità anche per la presenza dei ballerini originali del film “Bomber”, che arriveranno dal Tirolo per riproporre il tradizionale ballo folk visto nella pellicola. "Oggi hanno circa ottant’anni, ma hanno voluto esserci a tutti i costi", racconta Mazzurri.

Tra i momenti più spettacolari ci sarà inoltre l’entrata a cavallo di Trinità, prevista in entrambe le giornate della festa, con il cosplay del celebre personaggio accompagnato da cavallo e lettiga originali.

Il programma della manifestazione proporrà esposizioni di dune buggy e moto “Altrimenti ci arrabbiamo”, cosplay, gare a tema, spettacoli, musica dal vivo, incontri con gli ospiti e naturalmente una ricca offerta gastronomica con fagioli, panini, grigliate, hot dog e birra. Parte dell’incasso sarà devoluto al Canile di Domodossola.