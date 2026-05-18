Masera, vigili del fuoco in formazione alla centrale Snam: al centro procedure ed emergenze

Nel mese di aprile il comando dei vigili del fuoco del Verbano Cusio Ossola, in collaborazione con Snam, ha organizzato una serie di giornate informative/formative rivolte al personale operativo presso la centrale di compressione del gas di Masera. L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’accordo di collaborazione nazionale tra il dipartimento dei vigili del fuoco e Snam e rappresenta una delle attività promosse dal comando dei vigili del fuoco per rafforzare la cooperazione multi-agenzia sul territorio provinciale.

L’impianto di Masera costituisce un’infrastruttura strategica di rilievo nazionale: è infatti l’unico sito presente in Piemonte tra i 13 impianti italiani e, grazie alla sua posizione geografica – la più a Nord-Ovest– rappresenta un nodo fondamentale per i flussi energetici da e verso il Nord Europa. La centrale svolge un ruolo chiave nel sistema di trasporto del gas, comprimendo il gas naturale proveniente dall’estero e garantendo continuità e sicurezza nella distribuzione. Nel corso delle tre giornate organizzate, il personale dei vigili del fuoco ha potuto approfondire la conoscenza diretta dell’impianto, delle sue caratteristiche tecniche e delle principali attività che proprio qui vengono svolte in continuità operativa. Particolare attenzione è stata dedicata alle procedure di emergenza e alle modalità di cooperazione tra le squadre dei soccorritori e i tecnici dell’impianto, al fine di ottimizzare la gestione di eventuali interventi di soccorso tecnico urgente. Le attività hanno rappresentato un’importante occasione di confronto e scambio di competenze tra operatori, contribuendo ad accrescere la preparazione professionale in un contesto industriale complesso e a migliorare l’efficacia e la sicurezza degli interventi in eventuali situazioni di emergenza.