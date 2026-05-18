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Ossola | 18 maggio 2026, 16:40

Masera, vigili del fuoco in formazione alla centrale Snam: al centro procedure ed emergenze

Approfondite le caratteristiche dell’impianto e le modalità di intervento congiunto in scenari complessi

Nel mese di aprile il comando dei vigili del fuoco del Verbano Cusio Ossola, in collaborazione con Snam, ha organizzato una serie di giornate informative/formative rivolte al personale operativo presso la centrale di compressione del gas di Masera. L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’accordo di collaborazione nazionale tra il dipartimento dei vigili del fuoco e Snam e rappresenta una delle attività promosse dal comando dei vigili del fuoco per rafforzare la cooperazione multi-agenzia sul territorio provinciale.

L’impianto di Masera costituisce un’infrastruttura strategica di rilievo nazionale: è infatti l’unico sito presente in Piemonte tra i 13 impianti italiani e, grazie alla sua posizione geografica – la più a Nord-Ovest– rappresenta un nodo fondamentale per i flussi energetici da e verso il Nord Europa. La centrale svolge un ruolo chiave nel sistema di trasporto del gas, comprimendo il gas naturale proveniente dall’estero e garantendo continuità e sicurezza nella distribuzione. Nel corso delle tre giornate organizzate, il personale dei vigili del fuoco ha potuto approfondire la conoscenza diretta dell’impianto, delle sue caratteristiche tecniche e delle principali attività che proprio qui vengono svolte in continuità operativa. Particolare attenzione è stata dedicata alle procedure di emergenza e alle modalità di cooperazione tra le squadre dei soccorritori e i tecnici dell’impianto, al fine di ottimizzare la gestione di eventuali interventi di soccorso tecnico urgente. Le attività hanno rappresentato un’importante occasione di confronto e scambio di competenze tra operatori, contribuendo ad accrescere la preparazione professionale in un contesto industriale complesso e a migliorare l’efficacia e la sicurezza degli interventi in eventuali situazioni di emergenza.

Comunicato Stampa Vigili del Fuoco

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