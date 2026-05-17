I Giochi Walser arrivano per la prima volta in Italia a Ornavasso

Per la prima volta in Italia, i Giochi Walser approdano in Italia e lo fanno in un luogo simbolo della cultura walser: sarà infatti proprio Ornavasso ad opsitare, venerdì 18 e sabato 19 settembre, la 5ª edizione della manifestazione, accogliendo squadre provenienti dalle comunità walser di Svizzera, Francia, Germania, Liechtenstein e Italia.

Sarà un fine settimana all’insegna della tradizione e del divertimento, con la possibilità di vedere atleti e partecipanti confrontarsi in giochi antichi tramandati nel tempo, espressione di una cultura alpina che continua a vivere attraverso gesti, regole e rituali. L’evento rappresenta infatti non solo una competizione, ma anche un’occasione concreta per incontrarsi, rinsaldare legami e valorizzare un’identità comune che attraversa i confini e unisce territori lontani.

Tra le prove in programma figura Hürna, ispirato al gioco nazionale svizzero “Hornussen”, dove due squadre si sfidano colpendo un disco di legno con un manganello e tentando di lanciarlo nel campo: il compito degli avversari è intercettarlo e catturarlo con una tavola. Ci sarà poi Mishlu, che prevede l’abbattimento di sei pezzi di legno disposti in fila a otto metri di distanza: vince la squadra che riesce per prima a far cadere tutti quelli dell’avversario lanciando un pezzo di legno rotondo. Spazio anche a Bochareru, gioco di precisione in cui una pietra rotonda viene lanciata come bersaglio e i giocatori cercano di avvicinare il più possibile le proprie pietre piatte: a prevalere è chi ottiene la distanza minore.

Due giochi tipici di Ornavasso saranno invece presentati e spiegati direttamente all’arrivo delle squadre, mantenendo vivo lo spirito autentico della manifestazione e il legame con il territorio ospitante.

Le squadre dovranno essere composte da un minimo di sei partecipanti, con due riserve, e potranno essere maschili, femminili o miste. Non sono richieste abilità particolari: lo spirito dell’iniziativa è aperto e inclusivo, basato soprattutto sulla partecipazione e sulla voglia di condividere un’esperienza unica. Alla squadra vincitrice sarà consegnata la storica “Coppa della Sfida”, che verrà custodita fino all’edizione successiva.

Oltre alle gare, il weekend sarà arricchito da momenti di incontro tra le diverse comunità walser, celebrando insieme le tradizioni che rendono questo evento un appuntamento speciale e indimenticabile.

Le iscrizioni dovranno essere presentate entro il 30 giugno. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito del Gruppo Walser Ornavasso.