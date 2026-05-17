Nuova gestione per il Castello di Vogogna: aperta la gara

È stata ufficialmente avviata la gara per l’affidamento della gestione del Castello di Vogogna. Dopo la fine della collaborazione con Acoi (associazione culturale Ossola Inferiore), che si era occupata del Castello negli ultimi anni, l’amministrazione è ora alla ricerca di un nuovo soggetto a cui affidare l’apertura al pubblico, l’organizzazione di eventi e iniziative, mostre e molto altro. “Abbiamo contattato dieci diverse società del territorio - spiega il sindaco Fausto Dotta - che possono presentare la propria offerta entro il 29 maggio. La busta sarà poi aperta, in una seduta pubblica, il 5 giugno”.