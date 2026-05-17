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Sport | 17 maggio 2026, 14:07

Targa Florio da applausi per Di Pietro e Dresti: trionfo in Sicilia

L’equipaggio ossolano con la Peugeot 208 Rally4: sei prove speciali vinte, successo di categoria e undicesimo posto assoluto

Targa Florio da applausi per Di Pietro e Dresti: trionfo in Sicilia

Nuova affermazione nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco per Gabriel Di Pietro e Andrea Dresti, protagonisti di un fine settimana da incorniciare alla Targa Florio. Dopo il brillante risultato ottenuto al Rally Il Ciocco, l’equipaggio ossolano ha confermato il proprio stato di forma imponendosi nel Ciar Due Ruote Motrici al volante della Peugeot 208 Rally4.

Sulle iconiche strade siciliane, Di Pietro e Dresti hanno dettato il passo fin dalle prime battute della competizione, conquistando ben sei prove speciali sulle dieci in programma. Una prestazione solida e autoritaria che ha permesso loro di chiudere la gara con oltre un minuto di vantaggio sugli avversari di categoria, centrando inoltre un prestigioso undicesimo posto nella classifica assoluta.

Particolarmente significativo anche il dato relativo al podio delle Due Ruote Motrici, quasi completamente dominato dalle vetture Lancia: la Peugeot 208 Rally4 dell’equipaggio ossolano è infatti stata l’unica auto diversa a inserirsi tra le prime posizioni. Alle spalle di Di Pietro e Dresti hanno concluso Christopher Lucchesi con Enrico Bracchi e Moreno Cambiaghi insieme a Giulia Paganoni.

 

a.f.

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