Statale 337, l’iter si allunga: lavori fermi tra Re e Ponte Ribellasca

Sono ancora in sospeso i lavori lungo la strada statale 337 della Valle Vigezzo, in particolare per quanto riguarda l’adeguamento e la messa in sicurezza della sede stradale per un tratto di circa cinque chilometri tra Re e Ponte Ribellasca. Un intervento atteso da molto tempo, che deve fare i conti con lunghi iter burocratici. In particolare, spiega il sindaco di Re Massimo Patritti, “le opere sono state appaltate e aggiudicate, ma alcuni dei concorrenti hanno presentato ricorso al Consiglio di Stato. Si tratta di un intervento da 118 milioni di euro: parlando di cifre così importanti, era prevedibile che qualcuno presentasse un ricorso. Questo, però, inevitabilmente rallenta tutto, perché i lavori non possono partire”.

Anas, nel frattempo, si è attivata per portare a termine i lavori accessori, quali il taglio degli alberi e la messa in sicurezza dei versanti, in attesa dell’inizio effettivo dell’intervento.