Nova Coop, al via le votazioni per l'approvazione del bilancio 2025

È iniziato il percorso di approvazione del bilancio consuntivo e consolidato 2025 di Nova Coop, la cooperativa dei consumatori di Piemonte e alta Lombardia aderente all’insegna Coop, che coinvolge al voto anche i soci delle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola. Fino al prossimo 9 giugno il progetto di bilancio è sottoposto all’approvazione dei circa 593 mila soci attraverso il voto in punto vendita, nel corso delle assemblee separate dei presidi Soci Coop e via raccomandata o Pec.

Nelle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola le assemblee separate dei presidi Soci Coop si svolgono il 28 maggio a Novara (per i soci di tutti i negozi di Novara) alle 18.45 presso il Fiorfiore Cafè dell’Ipercoop, in via Ugo Porzio Giovanola 11, il 27 maggio ad Arona (per i soci di Arona e Borgomanero) alle 20.45 presso Hotel Concorde in Via Verbano 1 e il 27 maggio a Galliate (per i soci di Cameri, Oleggio, Galliate e Trecate) alle 20.45 presso il Salone Neogotico del Castello di Galliate, il 4 giugno a Gravellona (per i soci di Verbania, Gravellona e Omegna) alle 18.45 presso il Fiorfiore Cafè dell’Ipercoop e il 5 giugno a Crevoladossola (per i soci di Crevoladossola, Domodossola e Villadossola) alle 18.00 presso Galleria Ossola Outdoor Center.

Quest’anno, in occasione delle assemblee separate, Nova Coop ha organizzato per la prima volta “Coop dietro le quinte”, un’iniziativa per scoprire come funziona nel quotidiano un Ipercoop attraverso un tour guidato alla scoperta dei prodotti e delle loro preparazioni, in compagnia del direttore e dello staff di punto vendita. A Novara l’iniziativa si svolge giovedì 28 maggio alle 17.15, prima dell’assemblea separata. A Gravellona è in programma giovedì 4 giugno alle 17.15. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, fino ad esaurimento posti. Per prenotare, rivolgersi al box soci dell’Ipercoop o contattare il numero verde 800.238380 oppure scrivere a soci.consumatori@novacoop.coop.it