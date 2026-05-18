Giovani in azione: aperte le candidature per i campi estivi dei Vigili del Fuoco

Il corpo nazionale dei vigili del fuoco, in collaborazione con il dipartimento per le politiche giovanili della presidenza del Consiglio dei Ministri, ha promosso il progetto campo giovani denominato “Giovani in azione: in campo con i Vigili del Fuoco”.

È stato pubblicato il relativo bando di concorso e sono aperte le candidature per la partecipazione ai campi. Il progetto rappresenta un’occasione unica per avvicinare i giovani ai valori della sicurezza, del servizio alla comunità e della cittadinanza attiva, attraverso una settimana di attività pratiche ed esperienziali a stretto contatto con il personale dei vigili del fuoco.

Il progetto è rivolto a 366 ragazze e ragazzi di età compresa tra i 15 e i 17 anni. Durante il soggiorno, i ragazzi parteciperanno a esercitazioni pratiche, attività formative e simulazioni operative. I Campi Giovani si svolgeranno in due turni, dal 5 all’11 luglio e dal 12 al 18 luglio 2026, e saranno ospitati in sette località distribuite sul territorio nazionale per garantire la più ampia partecipazione possibile: Borgo San Dalmazzo, Bellaria Igea Marina Foligno, Roma, Bari, Trapani, Olbia. Le iscrizioni sono già aperte e resteranno disponibili fino al 3 giugno.

Le candidature dovranno essere inviate tramite il portale dedicato: https://campusgiovanivvf.it/login.php. Tutta la documentazione utile è inoltre disponibile sui siti istituzionali: www.vigilfuoco.it e www.politichegiovanili.gov.it.