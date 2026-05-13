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Cronaca | 13 maggio 2026, 20:27

Scontro tra due auto a Premia: due feriti lievi sulla statale della Val Formazza

Incidente questa mattina a Cadarese, sul posto vigili del fuoco, carabinieri e sanitari del 118

Scontro tra due auto a Premia: due feriti lievi sulla statale della Val Formazza

I vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola sono intervenuti questa mattina per un incidente stradale avvenuto in località Cadarese, lungo la strada statale 659 della Val Formazza, nel territorio comunale di Premia.

Per cause ancora in fase di accertamento, due autovetture si sono scontrate e due persone sono rimaste lievemente ferite.

I vigili del fuoco, intervenuti con due mezzi, hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e collaborato alle operazioni di rimozione.

Sul posto erano presenti anche i carabinieri di Premia e il personale sanitario del 118 di Domodossola.

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