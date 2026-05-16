Ai Giardini di Villa Taranto una trilogia dedicata alla Divina Commedia

Proseguono le attività del Comitato in collaborazione con i Giardini Botanici di Villa Taranto, che quest’estate ospiteranno una trilogia di incontri dedicati alla lettura dei Canti della Divina Commedia.

L’iniziativa accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso Inferno, Purgatorio e Paradiso grazie alle letture e agli approfondimenti della presidente del Comitato, la professoressa Silvia Magistrini, che guiderà i partecipanti tra curiosità, immagini e suggestioni legate all’opera di Dante Alighieri.

Ogni appuntamento sarà dedicato a uno degli elementi centrali del poema dantesco, offrendo momenti di riflessione e coinvolgimento in una cornice naturale di particolare fascino.

Gli incontri si terranno ai Giardini Botanici di Villa Taranto, in via Vittorio Veneto 111 a Verbania Intra, nelle seguenti date: 22 giugno dalle 18.30 alle 19.30, 21 luglio dalle 18.30 alle 19.30, 18 agosto dalle 18.30 alle 19.30.

Per informazioni è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo mail: ladanteverbania@libero.it.