Territorio ed eccellenze gastronomiche: torna la "Quatar pass par Vila gourmet"

Iniziativa benefica domenica 31 maggio, a partire dalle 12.00, a Villadossola con la “Quatar pass par Vila Gourmet”, giunta alla seconda edizione.

Il ricavato al netto delle spese sarà devoluto al Corpo Volontari del Soccorso di Villadossola per la creazione di un Polo di Emergenza e Casa del Volontario, per garantire maggiore efficienza e integrazione tra gli enti locali, potenziare la formazione, l’organizzazione dei corsi e l’accoglienza dei mezzi di trasporto, per rispondere in modo efficace alle esigenze socio-sanitarie del territorio. Il costo totale del progetto è di 1.499.705 euro e il contributo assegnato dalla Fondazione Cariplo è di 950.000 euro.

L'evento è organizzato dalla Pro Loco di Villadossola, dal comune e dai Volontari del Soccorso di Villadossola in collaborazione con altri enti. La prenotazione è obbligatoria al numero 335 7309416. Il costo è di 50 euro, con pagamento all'atto della prenotazione (Iban: IT93T0306945750100000003825). Potranno partecipare al massimo 100 persone.

Il programma prevede il ritrovo alle 12.00 in frazione Daronzo, con la distribuzione di calice e aperitivo. Si prosegue verso la Noga per l'antipasto alla piemontese con possibilità di visita alla chiesa della Beata Vergine del Rosario e al vecchio torchio. Dopo la discesa lungo la serpagnana si raggiunge, in 15 minuti circa, piazza IV Novembre; passando il torrente Ovesca sul ponte Napoleonico si giunge alla chiesa della Madonna del Piaggio. Alla sede del Cai di Villadossola verrà servita la paella; si riprende poi il cammino passando vicino al monumento “Villa operosa” e si raggiunge la chiesa di Cristo Risorto. Passando per la chiesa di San Bartolomeo, attraverso percorso Pesca e naturalistico, dopo circa 10 minuti si arriva al parco giochi. Qui verranno serviti formaggi e dolce. La festa proseguirà con dj set dj Lupo Alberto a cura del Parchetto del Tennis.