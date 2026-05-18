Terre di Mezzo Tour, torna il viaggio tra natura, borghi e cammini del Vco

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la nuova edizione di “Terre di Mezzo Tour - Verso il cammino”, la manifestazione organizzata dall’omonimo Ecomuseo gestito dall’associazione Comuniterrae che porta i visitatori alla scoperta dei tesori naturali e paesaggistici del Vco, con una serie di camminate attraverso il territorio ecomuseale. Le passeggiate si terranno tra agosto e settembre, ma i primi appuntamenti sono in programma già per la fine di maggio: novità di quest’anno, infatti, due incontri speciali, un “pre-tour” e un “post-tour” dedicati ad approfondimenti sui cammini.

Il primo è in programma il 30 e 31 maggio ad Aurano: sabato un convegno di apertura del Terre di Mezzo Tour, mentre domenica una prima tappa da Aurano a Calpera. La chiusura sarà invece in programma il 3 e il 4 ottobre, con un convegno sempre dedicato ai cammini e, la domenica, un percorso tra Trontano e Parpinasca.

A partire dal mese di agosto, poi, le tappe tradizionali: il 30 agosto da Beura Cardezza a Vogogna; il 5 settembre da Cuzzago di Premosello a Bracchio di Mergozzo; il 6 settembre da Bracchio a San Bernardino Verbano; il 13 settembre da Cossogno a Cicogna, il 20 settembre da Cossogno a Miazzina; il 27 settembre da Caprezzo a Intragna. Dopo ogni camminata, momenti conviviali, pranzi tipici e spettacoli per rigenerare corpo e spirito.

Per informazioni è possibile contattare l’indirizzo info@comuniterrae.it oppure il canale WhatsApp delle Terre di Mezzo - Comuniterrae.