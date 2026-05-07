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Sport | 07 maggio 2026, 15:05

Organizzatori al lavoro per l'Antronesca Trail

Il 21 giugno la prima edizione della competizione sportiva lungo la valle alle spalle di Villadossola

Organizzatori al lavoro per l'Antronesca Trail

Oltre alla collaudata e ormai radicata Val Brevettola SkyRace che ogni anno si corre alle spalle di Montescheno, la Valle Antrona avrà un’altra competizione podistica: la Antronesca Trail.

Una nuova gara dunque nel panorama del trail running piemontese, una manifestazione di trail corto che verrà organizzata dall’ gruppo sportivo Genzianella che è inserita nel calendario ufficiale come 7ª prova del Trofeo Eco Piemonte 2026 e valida per il Campionato provinciale individuale e di società.

Si correrà il 21 giugno su un tracciato di 26 chilometri , toccando la quota massima di 1352 metri, con partenza dalla Collinetta dello sport di Villadossola ed arrivo ad Antronapiana.

re.ba.

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