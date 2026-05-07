Organizzatori al lavoro per l'Antronesca Trail

Oltre alla collaudata e ormai radicata Val Brevettola SkyRace che ogni anno si corre alle spalle di Montescheno, la Valle Antrona avrà un’altra competizione podistica: la Antronesca Trail.

Una nuova gara dunque nel panorama del trail running piemontese, una manifestazione di trail corto che verrà organizzata dall’ gruppo sportivo Genzianella che è inserita nel calendario ufficiale come 7ª prova del Trofeo Eco Piemonte 2026 e valida per il Campionato provinciale individuale e di società.

Si correrà il 21 giugno su un tracciato di 26 chilometri , toccando la quota massima di 1352 metri, con partenza dalla Collinetta dello sport di Villadossola ed arrivo ad Antronapiana.