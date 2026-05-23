Musica e solidarietà a La Fabbrica con il concerto del Coro Blu

Domenica 24 maggio, alle 21.00, il Teatro La Fabbrica di Villadossola ospita il concerto del Coro Blu di Domodossola, “Una voce che emoziona, un coro che unisce”, organizzato dal Kiwanis Club Domodossola a sostegno della Casa dei Volontari del Soccorso.

Il Coro Blu opera da anni nel territorio ossolano e ha costruito nel tempo collaborazioni con realtà formative locali, tra cui l'Università della Terza Età. È diretto da Laura, Bani e Ornella Miserocchi.

L'ingresso è a offerta libera con una donazione minima di 10 euro per i posti in platea. I proventi sono destinati interamente alla Casa dei Volontari del Soccorso di Villadossola. L'evento non ha fini di lucro: l'offerta all'ingresso vale come libera donazione. Il posto può essere riservato dalle 18.00 di domenica 24 maggio presso il teatro La Fabbrica oppure scrivendo via email a cuoredipietrakiwanis@gmail.com.

Il Coro Blu nasce per iniziativa di Laura, Bani e Ornella Miserocchi, che lo fondano reclutando quarantacinque voci tra gli iscritti all'Università della Terza Età di Domodossola. Il repertorio attinge ai cantautori italiani e il coro si esibisce esclusivamente per beneficenza. Dietro al coro c'è una storia musicale più lunga. Laura e Bani Miserocchi facevano parte de I Domodossola, gruppo vocale attivo nei primi anni Settanta: il nome fu suggerito da Mina, che li sostenne con la sua etichetta Pdu. Il gruppo partecipò al Festival di Sanremo nel 1970 con "Ciao anni verdi", in coppia con Rosanna Fratello, e nel 1974 con "Se hai paura", incise tre album in studio e fu considerato tra i migliori gruppi vocali da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Il percorso dei fratelli Miserocchi dal palco di Sanremo alla direzione del Coro Blu è stato raccontato nel docu-musical "Da I Domodossola al Coro Blu: una fiaba senza confini", andato in scena all'Auditorium del Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola il 21 marzo scorso.