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Politica | 25 maggio 2026, 15:40

Borgomezzavalle, quorum superato: Stefano Bellotti confermato sindaco per il secondo mandato

Con un’affluenza del 75,11% gli elettori del comune della Valle Antrona hanno garantito la validità del voto. Il primo cittadino uscente era l’unico candidato in corsa

Stefano Bellotti

Stefano Bellotti

Stefano Bellotti si prepara a guidare il Comune di Borgomezzavalle per un secondo mandato consecutivo. L’esito era legato al raggiungimento del quorum, unico vero requisito per la validità della consultazione, visto che il sindaco uscente era l’unico candidato in lista.

Gli elettori della Valle Antrona hanno risposto oltre le attese: l’affluenza si è infatti attestata al 75,11%, ben al di sopra della soglia minima del 40% più uno degli aventi diritto richiesta dalla normativa per rendere valida l’elezione.

Un risultato raggiunto già nella serata di domenica, quando la partecipazione aveva superato la soglia necessaria, rendendo di fatto certa la riconferma del primo cittadino.

a.f.

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