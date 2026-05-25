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Politica | 25 maggio 2026, 16:35

Preioni si congratula con Candiani e Bellotti: “Buon lavoro a tutti i nuovi amministratori”

Il sottosegretario regionale rivolge gli auguri ai sindaci eletti e riconfermati nel Vco, sottolineando il sostegno della Regione ai territori e ai comuni di montagna

Nella foto da sinistra: Riccardo Molinari, Stefano Candiani e Alberto Preioni

Nella foto da sinistra: Riccardo Molinari, Stefano Candiani e Alberto Preioni

"Congratulazioni al neo Sindaco di Macugnaga, l’onorevole della Lega Stefano Candiani. Sono certo che, grazie alla sua energia, alle sue competenze amministrative e ai rapporti diretti costruiti negli anni sul territorio e nelle istituzioni, saprà rilanciare una località meravigliosa come Macugnaga, restituendole il ruolo centrale che merita nel panorama turistico alpino. La Regione c'è ed è al suo fianco: insieme faremo la holding della neve con gli altri impianti del territorio. Macugnaga ha storia, bellezza, tradizioni e potenzialità straordinarie: con una guida autorevole e concreta potrà tornare ad essere un punto di riferimento per il turismo di montagna, valorizzando il territorio, le attività locali e l’intera comunità. Un grande augurio di buon lavoro va anche al “mio” sindaco Stefano Bellotti, rieletto a Borgomezzavalle. La sua riconferma alla guida del primo comune del Verbano Cusio Ossola nato da un percorso di fusione testimonia la bontà dell’impegno e la fiducia che la nostra comunità ripone in lui e nella nostra squadra. Visione e pragmatismo sono la chiave per affrontare le sfide dei piccoli comuni di montagna.  Auguri di buon lavoro quindi a tutti i sindaci neoeletti e ai riconfermati, nel loro impegno di grande responsabilità al servizio dei cittadini".

Così in una nota  Alberto Preioni

comunicato stampa

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